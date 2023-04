ATELIERS COOPÈRE 34 – « TRACES D’ANIMAUX” – ASSOCIATION CEBENNA Route de Vendres, 27 mai 2023, Béziers.

Ateliers-jeux découverte des traces et empreintes de mammifères, d’insectes, amphibiens et reptiles

du territoire. Avec une mallette pédagogique « patte après patte », des cornes, crânes, bois, cônes rongés,

petits jeux autour des insectes, reptiles, amphibiens, guides nature… et une initiation au moulage

d’empreintes de mammifères..

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. .

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Workshops and games to discover the tracks and footprints of mammals, insects, amphibians and reptiles

of the territory. With an educational kit « paw after paw », horns, skulls, wood, gnawed cones,

games about insects, reptiles, amphibians, nature guides? and an introduction to moulding

of mammal prints.

Talleres y juegos para descubrir las huellas de mamíferos, insectos, anfibios y reptiles

del territorio. Con un kit educativo « pata tras pata », cuernos, cráneos, madera, conos roídos,

juegos sobre insectos, reptiles, anfibios, guías de la naturaleza, etc. y una introducción al moldeado

de huellas de mamíferos.

Spiel-Workshops Entdeckung der Spuren und Fußabdrücke von Säugetieren, Insekten, Amphibien und Reptilien

des Territoriums zu finden. Mit einem pädagogischen Koffer « Pfote für Pfote », Hörnern, Schädeln, Geweihen und abgenagten Kegeln,

kleine Spiele rund um Insekten, Reptilien, Amphibien, Naturführer? und eine Einführung in das Gießen von Knochen

von Säugetierspuren.

