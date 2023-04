ÉCLIPSE – LÉO ROUSSELET Route de Vendres, 27 mai 2023, Béziers.

Sur scène, une lampe, une balle blanche, un chandelier, des allumettes, une enceinte qui diffuse un tango rétro… Léo Rousselet joue avec l’ombre, le temps, la lumière et la balle pour créer des moments de suspension qui varient en rythme, se décalent et se transforment comme par magie..

2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



On stage, a lamp, a white ball, a candlestick, matches, a speaker that plays a retro tango? Léo Rousselet plays with shadow, time, light and the ball to create moments of suspension that vary in rhythm, shift and transform as if by magic.

En el escenario, una lámpara, una bola blanca, un candelabro, cerillas, un altavoz que toca un tango retro.. Léo Rousselet juega con la sombra, el tiempo, la luz y la bola para crear momentos de suspensión que varían de ritmo, cambian y se transforman como por arte de magia.

Auf der Bühne befinden sich eine Lampe, ein weißer Ball, ein Kerzenständer, Streichhölzer und ein Lautsprecher, der einen Retro-Tango abspielt Léo Rousselet spielt mit dem Schatten, der Zeit, dem Licht und dem Ball, um schwebende Momente zu schaffen, die sich im Rhythmus ändern, sich verschieben und sich wie durch Magie verwandeln.

Mise à jour le 2023-04-05 par SCENE DE BAYSSAN