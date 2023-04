2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – VISITES LIBRES DU LYCÉE HENRI IV Rue Ignace Brunel, 27 mai 2023, Béziers.

Le lycée Henri IV a accueilli Jean Moulin jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. Antoine Moulin, son père, y était enseignant. Depuis 1946, un monument mémoriel se dresse dans la cour principale. Tout public..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. .

Rue Ignace Brunel

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Henri IV high school welcomed Jean Moulin until he obtained his baccalaureate. Antoine Moulin, his father, was a teacher there. Since 1946, a memorial has stood in the main courtyard. Open to the public.

Jean Moulin asistió al Lycée Henri IV hasta obtener el bachillerato. Antoine Moulin, su padre, era profesor allí. Desde 1946, hay un monumento conmemorativo en el patio principal. Abierto al público.

Das Lycée Henri IV beherbergte Jean Moulin bis zu seinem Abitur. Antoine Moulin, sein Vater, war dort Lehrer. Seit 1946 steht im Haupthof ein Denkmal zur Erinnerung an ihn. Für alle Altersgruppen.

