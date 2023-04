2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – INGLORIOUS BASTERDS 3 carrefour de l’Hours, 26 mai 2023, Béziers.

Shosanna Dreyfus, dans la France occupée de 1940, assiste à l’éxecution de sa famille par le colonel nazi Landa. Après sa fuite de Pari, elle devient exploitante d’une salle de cinéma. Ailleurs en Europe, pour mener des actions punitives contre les nazis, le lieutenant Aldo Raine forme un groupe de soldats juifs américains. Ados/adultes. Payant..

2023-05-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-26 . EUR.

3 carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Shosanna Dreyfus, in occupied France in 1940, witnesses the execution of her family by Nazi Colonel Landa. After her escape from Pari, she becomes the operator of a movie theater. Elsewhere in Europe, to carry out punitive actions against the Nazis, Lieutenant Aldo Raine trains a group of American Jewish soldiers. Teens/adults. Paying.

Shosanna Dreyfus, en la Francia ocupada de 1940, presencia la ejecución de su familia por el coronel nazi Landa. Tras escapar de Pari, se convierte en la operadora de un cine. En otro lugar de Europa, para llevar a cabo acciones punitivas contra los nazis, el teniente Aldo Raine entrena a un grupo de soldados judíos estadounidenses. Adolescentes/adultos. De pago.

Shosanna Dreyfus erlebt im besetzten Frankreich des Jahres 1940 die Hinrichtung ihrer Familie durch den Nazi-Oberst Landa. Nach ihrer Flucht aus Pari wird sie Betreiberin eines Kinos. Anderswo in Europa bildet Leutnant Aldo Raine, um Strafaktionen gegen die Nazis durchzuführen, eine Gruppe amerikanisch-jüdischer Soldaten aus. Jugendliche/Erwachsene. Kostenpflichtig.

