FOUS COMME DES LAPINS – CIE LA MAMAN DES PETITS POISSONS Route de Vendres, 26 mai 2023, Béziers.

Fous comme des lapins est un spectacle musical et humoristique engagé autour des grands thèmes du respect de l’environnement, de la fraternité, et de l’utopie d’un monde meilleur.

Avec une exigence toute particulière, tant sur le plan musical que sur celui des textes, nous nous frottons aux thèmes rugueux, que sont les sujets sociétaux et environnementaux actuels..

2023-05-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-26

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Fous comme des lapins is a musical and humorous show committed to the great themes of respect for the environment, fraternity, and the utopia of a better world.

With a very particular requirement, as well on the musical level as on that of the texts, we rub up against the rough topics, which are the current societal and environmental subjects.

Fous comme des lapins es un espectáculo musical y humorístico que se centra en los grandes temas del respeto al medio ambiente, la fraternidad y la utopía de un mundo mejor.

Con una exigencia muy particular, tanto en el plano musical como en el de los textos, nos codeamos con los temas escabrosos, que son los temas sociales y medioambientales de actualidad.

Fous comme des lapins ist eine musikalische und humoristische Show, die sich mit den großen Themen Umweltschutz, Brüderlichkeit und der Utopie einer besseren Welt auseinandersetzt.

Mit einem ganz besonderen Anspruch, sowohl musikalisch als auch textlich, reiben wir uns an den rauen Themen, die die aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Themen sind.

