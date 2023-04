2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – LA BATAILLE DU RAIL 3 carrefour de l’Hours, 26 mai 2023, Béziers.

Projection du film de René Clément de 1946 avec Jean Daurand, Charles Boyer et Jean Clarieux. Retraçant la Résistance des cheminots français durant la Seconde Guerre Mondiale, le film permet de connaître leurs actions de sabotage des train et des voies, destinées à perturber la circulation des convois pendant l’occupation allemande. En partenariat avec le Ciné Club Biterrois. Ados/adultes..

2023-05-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-26 . .

3 carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Screening of René Clément’s 1946 film with Jean Daurand, Charles Boyer and Jean Clarieux. Retracing the Resistance of the French railway workers during the Second World War, the film allows us to know their actions of sabotage of the trains and the tracks, intended to disrupt the circulation of the convoys during the German occupation. In partnership with the Ciné Club Biterrois. Teenagers/adults.

Proyección de la película de René Clément de 1946 con Jean Daurand, Charles Boyer y Jean Clarieux. Relato de la resistencia de los ferroviarios franceses durante la Segunda Guerra Mundial, la película nos permite conocer sus acciones de sabotaje de trenes y vías, destinadas a perturbar la circulación de los convoyes durante la ocupación alemana. En colaboración con el Ciné Club Biterrois. Adolesce

Vorführung des Films von René Clément aus dem Jahr 1946 mit Jean Daurand, Charles Boyer und Jean Clarieux. Der Film stellt den Widerstand der französischen Eisenbahner während des Zweiten Weltkriegs dar und gibt einen Einblick in ihre Sabotageaktionen an Zügen und Gleisen, die den Verkehr der Konvois während der deutschen Besatzung stören sollten. In Zusammenarbeit mit dem Ciné Club Biterrois. Jug

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE