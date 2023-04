2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – LECTURES POÉTIQUES – AUTOUR DE L’EXPOSITION ARMOR Place du 14 juillet, 26 mai 2023, Béziers.

L’association La voix du poème et Catherine Berthier proposent des lectures d’Armor, recueil de Tristan Corbière, en lien avec les huit illustrations de Jean Moulin présentées dans l’exposition à la Médiathèque. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-05-26 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The association La voix du poème and Catherine Berthier propose readings of Armor, a collection by Tristan Corbière, in connection with the eight illustrations by Jean Moulin presented in the exhibition at the Médiathèque. Teens/adults. Free admission.

La asociación La voix du poème y Catherine Berthier proponen lecturas de Armor, una colección de Tristan Corbière, en relación con las ocho ilustraciones de Jean Moulin presentadas en la exposición de la Médiathèque. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Der Verein La voix du poème und Catherine Berthier bieten Lesungen aus Armor, einer Sammlung von Tristan Corbière, in Verbindung mit den acht Illustrationen von Jean Moulin, die in der Ausstellung in der Mediathek zu sehen sind. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE