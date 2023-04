2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – CONFÉRENCE – JEAN, LE JEUNE BITERROIS Place du 14 juillet, 26 mai 2023, Béziers.

Jacques Nougaret, de la Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers, animera une conférence sur le jeune Jean Moulin. Cette conférence fait partie du colloque organisé par l’Association Nationale des Amis de Jean Moulin. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-05-26 à 09:15:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Jacques Nougaret, from the Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers, will lead a conference on the young Jean Moulin. This conference is part of the symposium organized by the National Association of Friends of Jean Moulin. Teens/adults. Free admission.

Jacques Nougaret, de la Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers, pronunciará una conferencia sobre el joven Jean Moulin. Esta conferencia forma parte del coloquio organizado por la Association Nationale des Amis de Jean Moulin. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Jacques Nougaret von der Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers wird einen Vortrag über den jungen Jean Moulin halten. Dieser Vortrag ist Teil des Kolloquiums, das von der Association Nationale des Amis de Jean Moulin organisiert wird. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE