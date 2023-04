2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – CONFÉRENCE – JEAN MOULIN, L’HOMME, LE HAUT FONCTIONNAIRE, L’ARTISTE Place du 14 juillet, 26 mai 2023, Béziers.

Cécile et Gilbert Benoit, cousins et ayants-droit de Jean Moulin, sont des ardents protecteurs de la mémoire de leur illustre parent et sont détenteurs de livres, photos et documents divers sur Jean Moulin. Ils vous présenteront ces souvenirs familiaux au travers d’une projection commentée. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-05-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-26 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Cécile and Gilbert Benoit, cousins and heirs of Jean Moulin, are ardent protectors of the memory of their illustrious relative and are holders of books, photos and various documents on Jean Moulin. They will present these family memories through a commented projection. Teenagers/adults. Free admission.

Cécile y Gilbert Benoit, primos y herederos de Jean Moulin, son ardientes protectores de la memoria de su ilustre pariente y están en posesión de libros, fotos y documentos diversos sobre Jean Moulin. Le presentarán estos recuerdos familiares a través de una proyección comentada. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Cécile und Gilbert Benoit, Cousins und Rechtsnachfolger von Jean Moulin, sind leidenschaftliche Beschützer der Erinnerung an ihren berühmten Verwandten und besitzen Bücher, Fotos und verschiedene Dokumente über Jean Moulin. Sie werden Ihnen diese Familienerinnerungen in einer kommentierten Vorführung präsentieren. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE