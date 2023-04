BORN TO BE CIRCUS Avenue Jean Constans 13 Boulevard Bertrand Du Guesclin, 25 mai 2023, Béziers.

Pour clôturer la saison jazz, le site des Franciscains vous invite à vivre une soirée à l’esprit guinguette, à l’image des bals traditionnels populaires des Balkans. Le « Barcelona Gipsy Balkan Orchestra » est une référence internationale de la musique ethnique dont le répertoire s’inspire des musiques du monde et des cultures nomades. Réservation obligatoire..

2023-05-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-25 . EUR.

Avenue Jean Constans

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



To close the jazz season, the Franciscan site invites you to experience an evening in the spirit of guinguette, in the image of the traditional popular balls of the Balkans. The « Barcelona Gipsy Balkan Orchestra » is an international reference in ethnic music whose repertoire is inspired by world music and nomadic cultures. Reservation required.

Para cerrar la temporada de jazz, el recinto franciscano le invita a vivir una velada con espíritu de guinguette, a imagen de las danzas folclóricas tradicionales de los Balcanes. La « Barcelona Gipsy Balkan Orchestra » es una referencia internacional de la música étnica cuyo repertorio se inspira en las músicas del mundo y las culturas nómadas. Reserva obligatoria.

Zum Abschluss der Jazzsaison lädt Sie das Gelände der Franziskaner ein, einen Abend im Geist der Guinguette zu erleben, nach dem Vorbild der traditionellen Volksbälle des Balkans. Das « Barcelona Gipsy Balkan Orchestra » ist eine internationale Referenz für ethnische Musik, deren Repertoire von der Weltmusik und den Nomadenkulturen inspiriert ist. Reservierung erforderlich.

