CONCERT DE YURII GODO Place de la Madeleine, 25 mai 2023, Béziers.

Le célèbre ténor ukrainien Yurii Godo interprètera un répertoire de chansons françaises, italiennes et ukrainiennes pour vous plonger dans une atmosphère inoubliable de musique classique. L’artiste s’est produit sur les plus grandes scènes de concerts et d’opéras dont le Carnegie Hall (New York), le Teatro Real (Madrid), les théâtres de Venise, Naples, Paris, Munich….

2023-05-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-25 21:30:00. EUR.

Place de la Madeleine

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The famous Ukrainian tenor Yurii Godo will perform a repertoire of French, Italian and Ukrainian songs to immerse you in an unforgettable atmosphere of classical music. The artist has performed on the most important concert and opera stages, including Carnegie Hall (New York), Teatro Real (Madrid), theaters in Venice, Naples, Paris, Munich…

El famoso tenor ucraniano Yurii Godo interpretará un repertorio de canciones francesas, italianas y ucranianas para sumergirle en una inolvidable atmósfera de música clásica. El artista ha actuado en los escenarios de conciertos y ópera más importantes, como el Carnegie Hall (Nueva York), el Teatro Real (Madrid), teatros de Venecia, Nápoles, París, Múnich…

Der berühmte ukrainische Tenor Yurii Godo wird ein Repertoire aus französischen, italienischen und ukrainischen Liedern vortragen, um Sie in eine unvergessliche Atmosphäre klassischer Musik zu versetzen. Der Künstler ist auf den größten Konzert- und Opernbühnen aufgetreten, darunter die Carnegie Hall (New York), das Teatro Real (Madrid), die Theater in Venedig, Neapel, Paris, München…

Mise à jour le 2023-05-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE