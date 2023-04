2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – GOÛTER PHILO – DIRE NON Place du 14 juillet, 24 mai 2023, Béziers.

Négation, opposition, rébellion, refus, indignation, pourquoi dire non ? À qui ou à quoi s’oppose-t-on ? Dans quelles occasions ? Et pourquoi ? Par plaisir, après réflexion, par provocation? Ou bien par réaction? Est-ce plus facile de dire oui ou de dire non ? Et quelles en sont les conséquences? Inscription obligatoire par téléphone. Pour les 8 à 12 ans..

2023-05-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Negation, opposition, rebellion, refusal, indignation, why say no? Who or what do we oppose? On what occasions? And why? For pleasure, after reflection, by provocation? Or out of reaction? Is it easier to say yes or to say no? And what are the consequences? Registration required by phone. For 8 to 12 year olds.

Negación, oposición, rebelión, rechazo, indignación, ¿por qué decir no? ¿A quién o a qué nos oponemos? ¿En qué ocasiones? ¿Y por qué? ¿Por placer, por reflexión, por provocación? ¿O por reacción? ¿Es más fácil decir sí o decir no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Inscripción previa por teléfono. Para niños de 8 a 12 años.

Verneinung, Opposition, Rebellion, Verweigerung, Empörung – warum sollte man Nein sagen? Wem oder was widersetzt man sich? Bei welchen Gelegenheiten? Und warum? Aus Spaß, nach reiflicher Überlegung, als Provokation? Oder als Reaktion? Ist es einfacher, ja oder nein zu sagen? Und was sind die Konsequenzen? Anmeldung per Telefon erforderlich. Für 8- bis 12-Jährige.

