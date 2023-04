2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – SPECTACLE – PREMIER COMBAT Place du 14 juillet, 24 mai 2023, Béziers.

Juin 1940, quelques combattants en retraite traversent Chartres, c’est la débâcle. Le jeune préfet Jean Moulin, resté seul à son poste, est convoqué par le vainqueur. Ce dernier veut le contraindre à signer un document portant atteinte à l’honneur de l’armée française. D’après le texte de Jean Moulin, par Jean-Paul Zennacker. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-05-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In June 1940, a few retreating soldiers crossed Chartres, it was the debacle. The young prefect, Jean Moulin, who had remained alone at his post, was summoned by the victor. The latter wanted to force him to sign a document that was detrimental to the honor of the French army. Based on the text of Jean Moulin, by Jean-Paul Zennacker. Teenagers/adults. Free admission.

Junio de 1940, unos soldados en retirada cruzan Chartres, es la debacle. El joven prefecto Jean Moulin, que se había quedado solo en su puesto, fue convocado por el vencedor. Éste quería obligarle a firmar un documento perjudicial para el honor del ejército francés. Basada en el texto de Jean Moulin, de Jean-Paul Zennacker. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Juni 1940, einige Kämpfer auf dem Rückzug durchqueren Chartres, es kommt zum Debakel. Der junge Präfekt Jean Moulin, der allein auf seinem Posten geblieben ist, wird vom Sieger vorgeladen. Dieser will ihn dazu zwingen, ein Dokument zu unterzeichnen, das die Ehre der französischen Armee verletzt. Nach dem Text von Jean Moulin, von Jean-Paul Zennacker. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

