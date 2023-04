2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – TRAHISON DE JEAN MOULIN, LA VÉRITÉ RETROUVÉE Place du 14 juillet, 24 mai 2023, Béziers.

Projection du film documentaire d’Emmanuel Amara de 2023.Jean Moulin est arrêté à Lyon le 21 juin 1943 par Klaus Barbie, chef de la Gestapo. Mais depuis, l’ombre de la trahison pèse sur le seul homme ayant échappé à la rafle, René Hardy, lui aussi résistant. Jean Moulin a-t-il vraiment été trahi? Par qui? Comment le piège s’est-il refermé sur « Max »? S’agit d’un complot? Ados/adultes. Entrée libre..

2023-05-24 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Jean Moulin was arrested in Lyon on June 21, 1943 by Klaus Barbie, head of the Gestapo. But since then, the shadow of betrayal hangs over the only man who escaped the roundup, René Hardy, also a member of the Resistance. Was Jean Moulin really betrayed? By whom? How did the trap close on « Max »? Was it a plot? Teenagers/adults. Free admission.

Proyección del documental de Emmanuel Amara de 2023.Jean Moulin fue detenido en Lyon el 21 de junio de 1943 por Klaus Barbie, jefe de la Gestapo. Pero desde entonces, la sombra de la traición planea sobre el único hombre que escapó a la redada, René Hardy, también miembro de la Resistencia. ¿Fue Jean Moulin realmente traicionado? ¿Por quién? ¿Cómo se cerró la trampa sobre « Max »? ¿Fue un complot? A

Vorführung des Dokumentarfilms von Emmanuel Amara aus dem Jahr 2023.Jean Moulin wurde am 21. Juni 1943 in Lyon von Klaus Barbie, dem Chef der Gestapo, verhaftet. Seitdem lastet jedoch der Schatten des Verrats auf dem einzigen Mann, der der Razzia entkommen war: René Hardy, ebenfalls Widerstandskämpfer. Wurde Jean Moulin wirklich verraten? Von wem? Wie schnappte die Falle für « Max » zu? Handelt es s

