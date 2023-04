2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – LA GRANDE VADROUILLE 3 carrefour de l’Hours, 24 mai 2023, Béziers.

Projection du film de Gérard Oury de 1966 avec Louis de Funès, Claudio Brook et Bourvil. Les trois pilotes d’un avion anglais abattu par les allemands en 1942 sautent en parachute au dessus de Paris. Aidés par deux civils français – un peintre en bâtiment et un chef d’orchestre – pour atteindre la zone libre, ils deviendront malgré eux acteurs de la Résistance. Ados/adultes. Payant..

2023-05-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-24 . EUR.

3 carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Screening of Gérard Oury’s 1966 film with Louis de Funès, Claudio Brook and Bourvil. The three pilots of a British plane shot down by the Germans in 1942 parachute over Paris. Helped by two French civilians – a house painter and an orchestra conductor – to reach the free zone, they will become unwilling actors of the Resistance. Teenagers/adults. Charge.

Proyección de la película de Gérard Oury de 1966 con Louis de Funès, Claudio Brook y Bourvil. Los tres pilotos de un avión británico derribado por los alemanes en 1942 se lanzan en paracaídas sobre París. Ayudados por dos civiles franceses -un pintor de casas y un director de orquesta- para llegar a la zona libre, se convertirán en involuntarios actores de la Resistencia. Adolescentes/adultos. A c

Vorführung des Films von Gérard Oury aus dem Jahr 1966 mit Louis de Funès, Claudio Brook und Bourvil. Die drei Piloten eines englischen Flugzeugs, das 1942 von den Deutschen abgeschossen wurde, springen mit dem Fallschirm über Paris ab. Sie werden von zwei französischen Zivilisten – einem Maler und einem Dirigenten – dabei unterstützt, die freie Zone zu erreichen, und werden gegen ihren Willen zu

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE