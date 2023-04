2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – ROMANIN, L’AUTRE JEAN MOULIN Place du 14 juillet, 24 mai 2023, Béziers.

Projection du film documentaire de Daniel Ablin de 2022.Jean Moulin, alias Romanin, héros de la Résistance mais également dessinateur compulsif, passionné d’art moderne et collectionneur. À travers ses œuvres, ses carnets à dessins et sa correspondance, ce documentaire révèle un homme attachant en marche vers son destin. Entrée libre. Ados/adultes..

2023-05-24 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Place du 14 juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Screening of Daniel Ablin’s documentary film from 2022.Jean Moulin, alias Romanin, hero of the Resistance but also compulsive drawer, modern art lover and collector. Through his works, his sketchbooks and his correspondence, this documentary reveals an endearing man on the march towards his destiny. Free admission. Teens/adults.

Proyección del documental 2022 de Daniel Ablin Jean Moulin, alias Romanin, héroe de la Resistencia pero también dibujante compulsivo, aficionado al arte moderno y coleccionista. A través de sus obras, sus cuadernos de bocetos y su correspondencia, este documental revela a un hombre entrañable en marcha hacia su destino. Entrada gratuita. Adolescentes/adultos.

Vorführung des Dokumentarfilms von Daniel Ablin aus dem Jahr 2022.Jean Moulin, alias Romanin, war ein Held der Résistance, aber auch ein zwanghafter Zeichner, Liebhaber moderner Kunst und Sammler. Anhand seiner Werke, seiner Zeichenbücher und seiner Korrespondenz enthüllt der Dokumentarfilm einen fesselnden Mann, der seinem Schicksal entgegengeht. Der Eintritt ist frei. Jugendliche/Erwachsene.

