2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – EXPOSITION – JEAN MOULIN, UN DESSEIN SOCIAL 9 Rue Montmorency, 23 mai 2023, Béziers.

Fervent défenseur des droits de l’homme et pétri des idées républicaines de son père, Jean Moulin consacrera sa vie aux causes sociales et observera ces femmes et ces hommes de condition modeste. L’abondante production de croquis pris sur le vif en témoigne et montre une France encore très rurale. Tout public, entrée libre..

2023-05-23 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-27 12:00:00. .

9 Rue Montmorency

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A fervent defender of human rights and imbued with his father’s republican ideas, Jean Moulin devoted his life to social causes and observed these women and men of modest means. The abundant production of sketches taken on the spot testifies to this and shows a still very rural France. All public, free entrance.

Ferviente defensor de los derechos humanos e imbuido de las ideas republicanas de su padre, Jean Moulin dedicó su vida a las causas sociales y observó a estas mujeres y hombres de medios modestos. La abundante producción de bocetos tomados in situ así lo atestigua y muestra una Francia todavía muy rural. Todo el público, entrada gratuita.

Als leidenschaftlicher Verfechter der Menschenrechte und geprägt von den republikanischen Ideen seines Vaters, widmete Jean Moulin sein Leben sozialen Anliegen und beobachtete die Frauen und Männer aus einfachen Verhältnissen. Die umfangreiche Produktion von Skizzen, die aus dem Leben gegriffen waren, zeugt davon und zeigt ein Frankreich, das noch sehr ländlich geprägt war. Jedermann, freier Eintr

