FERIA DES ENTREPRENEURS 29 Avenue Camille Saint-Saëns, 23 mai 2023, Béziers.

Si vous souhaitez créer, reprendre ou faire grandir votre entreprise dans l’Ouest Hérault, n’hésitez pas à venir à la rencontre de près de 40 professionnels et experts qui sauront vous conseiller dans votre projet. Entrée libre..

2023-05-23 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-23 16:30:00. .

29 Avenue Camille Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie



If you want to create, take over or grow your business in the West Herault, do not hesitate to come and meet nearly 40 professionals and experts who will advise you in your project. Free admission.

Si desea crear, retomar o hacer crecer su empresa en el Hérault Oeste, no dude en venir a conocer a cerca de 40 profesionales y expertos que le asesorarán en su proyecto. Entrada gratuita.

Wenn Sie Ihr Unternehmen im Westherault gründen, übernehmen oder vergrößern möchten, sollten Sie nicht zögern, fast 40 Fachleute und Experten zu treffen, die Sie bei Ihrem Vorhaben beraten können. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE