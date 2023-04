CONFÉRENCE – LE PREMIER MILLÉNAIRE DE NOTRE ÈRE 14 rue des docteurs Bourguet, 23 mai 2023, Béziers.

Norbert Breton, historien, animera une conférence sur le premier millénaire de notre ère.

Entrée libre – Réservation par téléphone..

2023-05-23 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-23 . .

14 rue des docteurs Bourguet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Norbert Breton, historian, will lead a conference on the first millennium of our era.

Free admission – Reservation by phone.

Norbert Breton, historiador, dará una conferencia sobre el primer milenio de nuestra era.

Entrada gratuita – Reserva por teléfono.

Der Historiker Norbert Breton wird einen Vortrag über das erste Jahrtausend unserer Zeitrechnung halten.

Eintritt frei – Telefonische Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE