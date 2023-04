2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – LUCIE AUBRAC 3 carrefour de l’Hours, 23 mai 2023, Béziers.

Projection du film de Claude Berri de 1997 avec Daniel Auteuil, Carole Bouquet et Patrice Chéreau. À la suite d’une dénonciation, Raymond Aubrac est arrêté avec Jean Moulin par la Gestapo, le 21 juin 1943. La femme d’Aubrac, Lucie, ne reculera devant rien pour délivrer son époux des griffes de la police allemande. Ados/adultes. Payant..

2023-05-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-23 . EUR.

3 carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Screening of Claude Berri’s 1997 film with Daniel Auteuil, Carole Bouquet and Patrice Chéreau. Following a denunciation, Raymond Aubrac is arrested with Jean Moulin by the Gestapo on June 21, 1943. Aubrac’s wife, Lucie, will stop at nothing to rescue her husband from the clutches of the German police. Teens/adults. Charge.

Proyección de la película de Claude Berri de 1997 con Daniel Auteuil, Carole Bouquet y Patrice Chéreau. El 21 de junio de 1943, tras una denuncia, Raymond Aubrac es detenido por la Gestapo junto a Jean Moulin. La esposa de Aubrac, Lucie, no se detendrá ante nada para rescatar a su marido de las garras de la policía alemana. Adolescentes/adultos. De pago.

Vorführung des Films von Claude Berri aus dem Jahr 1997 mit Daniel Auteuil, Carole Bouquet und Patrice Chéreau. Aufgrund einer Denunziation wird Raymond Aubrac am 21. Juni 1943 zusammen mit Jean Moulin von der Gestapo verhaftet. Aubracs Frau Lucie schreckt vor nichts zurück, um ihren Mann aus den Fängen der deutschen Polizei zu befreien. Jugendliche/Erwachsene. Kostenpflichtig.

