2023, L’ANNÉE JEAN MOULIN – PROJECTION – L’ARMÉE DES OMBRES 3 carrefour de l’Hours, 22 mai 2023, Béziers.

Projection du film de Jean-Pierre Melville de 1969 avec Lino Ventura, Jean-Pierre Cassel et Paul Merisse. Philippe Gerbier est un résistant de la première heure. En octobre 1942, dénoncé, il se retrouve dans un camp français. Durant son transfert au siège de la Gestapo à Paris, il réussi à s’échapper et s’empresse de rejoindre les membres de son réseau à Marseille. Ados/adultes. Payant..

2023-05-22 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-22 . EUR.

3 carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Screening of Jean-Pierre Melville’s 1969 film with Lino Ventura, Jean-Pierre Cassel and Paul Merisse. Philippe Gerbier is an early Resistance fighter. In October 1942, he was denounced and found himself in a French camp. During his transfer to the Gestapo headquarters in Paris, he manages to escape and rushes to join the members of his network in Marseille. Teens/adults. Charge.

Proyección de la película de Jean-Pierre Melville de 1969 con Lino Ventura, Jean-Pierre Cassel y Paul Merisse. Philippe Gerbier es uno de los primeros combatientes de la Resistencia. En octubre de 1942, denunciado, se encuentra en un campo francés. Durante su traslado al cuartel general de la Gestapo en París, consigue escapar y corre a reunirse con los miembros de su red en Marsella. Adolescente

Vorführung des Films von Jean-Pierre Melville aus dem Jahr 1969 mit Lino Ventura, Jean-Pierre Cassel und Paul Merisse. Philippe Gerbier ist ein Widerstandskämpfer der ersten Stunde. Im Oktober 1942 wird er denunziert und findet sich in einem französischen Lager wieder. Während seiner Verlegung in das Gestapo-Hauptquartier in Paris gelingt ihm die Flucht und er eilt zu den Mitgliedern seines Netzw

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE