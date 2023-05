EXPOSITION DE L’ASSOCIATION MIALA ILLSUTRATION – LA NATURE SE SUFFIT 15 Rue Général Margueritte, 22 mai 2023, Béziers.

L’association Miala Illustration vous présente une exposition placée sous le signe du partage et de la rencontre au travers de la (re)découverte des illustrations naturalistes de Sophie Perenigues et des travaux des élèves. Pour le vernissage, un apéritif en collaboration avec le Domaine Castan sera offert par l’association.

Entrée libre..

2023-05-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

15 Rue Général Margueritte

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The association Miala Illustration presents an exhibition placed under the sign of sharing and meeting through the (re)discovery of the naturalist illustrations of Sophie Perenigues and the works of the pupils. For the opening, an aperitif in collaboration with the Domaine Castan will be offered by the association.

Free entrance.

La asociación Miala Ilustración presenta una exposición bajo el signo del compartir y del encuentro a través del (re)descubrimiento de las ilustraciones naturalistas de Sophie Perenigues y de los trabajos de los alumnos. Para la inauguración, la asociación ofrecerá un aperitivo en colaboración con el Domaine Castan.

Entrada gratuita.

Der Verein Miala Illustration präsentiert Ihnen eine Ausstellung im Zeichen des Teilens und der Begegnung durch die (Wieder-)Entdeckung der naturalistischen Illustrationen von Sophie Perenigues und der Arbeiten der Schülerinnen und Schüler. Zur Eröffnung der Ausstellung wird ein Aperitif in Zusammenarbeit mit der Domaine Castan vom Verein angeboten.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-05-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE