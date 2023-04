SPECTACLE THÉÂTRE – HARD COPY 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin, 13 mai 2023, Béziers.

Retrouvez la compagnie Les Veilleuses dans un huit clos drôle et sarcastique d’Isabelle Sorente. Autour de 4 employées de bureau obsédées par la perfection et la réussite, les répliques standardisées fusent, nourries par une même ambition paradoxale et inaccessible: personnifier tous les diktats de la société à l’extrême jusqu’à ce que quelque chose se détraque… Adultes. Réservation conseillée..

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Join Les Veilleuses in a funny and sarcastic eight clos by Isabelle Sorente. Around 4 office workers obsessed with perfection and success, standardized lines are flying, fed by the same paradoxical and unattainable ambition: to personify all the diktats of society to the extreme until something goes wrong… Adults. Reservation recommended.

Únase a Les Veilleuses en una obra divertida y sarcástica de Isabelle Sorente. Alrededor de cuatro oficinistas obsesionadas con la perfección y el éxito, fluyen líneas estandarizadas, alimentadas por la misma ambición paradójica e inalcanzable: personificar al extremo todos los dictados de la sociedad hasta que algo sale mal… Adultos. Reserva recomendada.

Erleben Sie das Ensemble Les Veilleuses in einem witzigen und sarkastischen Achtakter von Isabelle Sorente. Die vier Büroangestellten, die von Perfektion und Erfolg besessen sind, werden von einem paradoxen und unerreichbaren Ziel genährt: alle Diktate der Gesellschaft bis zum Äußersten zu verkörpern, bis etwas aus dem Ruder läuft… Erwachsene. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-04-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE