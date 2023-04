NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – MUSÉE TAURIN 7 Rue Massol, 13 mai 2023, Béziers.

À l’occasion de la 19ème Nuit Européenne des Musées, les membres de l’Union Taurine Biterroise vous proposent de découvrir le Musée Taurin, en visite libre ou en visite accompagnée. Dans l’écrin prestigieux de l’ancien couvent des Dominicains se nichent les collections et les emblèmes de la ville teintée des traditions taurines. Entrée libre..

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:30:00. .

7 Rue Massol

Béziers 34500 Hérault Occitanie



On the occasion of the 19th European Night of the Museums, the members of the Union Taurine Biterroise invite you to discover the Bullfighting Museum, either on your own or with a guide. In the prestigious setting of the former Dominican convent, you will find collections and emblems of the city tinged with bullfighting traditions. Free admission.

Con motivo de la 19ª Noche Europea de los Museos, los miembros de la Unión Taurina Biterroise le invitan a descubrir el Museo Taurino, solo o con un guía. En el prestigioso marco del antiguo convento dominico, encontrará las colecciones y emblemas de la ciudad, impregnada de tradiciones taurinas. Entrada gratuita.

Anlässlich der 19. Europäischen Nacht der Museen laden die Mitglieder der Union Taurine Biterroise Sie ein, das Musée Taurin (Stierkampfmuseum) in freier oder geführter Besichtigung zu entdecken. In der prestigeträchtigen Umgebung des ehemaligen Dominikanerklosters befinden sich die Sammlungen und Embleme der Stadt, die von den Stiertraditionen geprägt ist. Freier Eintritt.

