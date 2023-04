NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES – MUSÉE FAYET 9 Rue du Capus, 13 mai 2023, Béziers.

À l’occasion de la 19ème Nuit Européenne des Musées, le Musée Fayet vous propose plusieurs activités en lien avec les œuvres de sa collection. Projection d’un court-métrage, activité en réalité augmentée et rencontre avec un socleur. Entrée libre..

2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:30:00. .

9 Rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie



On the occasion of the 19th European Night of the Museums, the Fayet Museum proposes several activities related to the works of its collection. Screening of a short film, augmented reality activity and meeting with a pedestal. Free entrance.

Con motivo de la 19ª Noche Europea de los Museos, el museo Fayet propone varias actividades relacionadas con las obras de su colección. Proyección de un cortometraje, actividad de realidad aumentada y encuentro con un pedestal. Entrada gratuita.

Europäischen Nacht der Museen bietet Ihnen das Fayet-Museum mehrere Aktivitäten in Verbindung mit den Werken seiner Sammlung an. Vorführung eines Kurzfilms, Augmented-Reality-Aktivität und Treffen mit einem Sockelbauer. Eintritt frei.

