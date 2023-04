RENCONTRE/SHOWCASE – CANDICE PARISE 1 Place du 14 Juillet, 13 mai 2023, Béziers.

Après avoir tenu le rôle principal dans de nombreuses comédies musicales à travers l’Europe et l’Asie, Candice Parise a intégré « Les Folies Gruss » lui permettant d’allier ses deux passions, le chant et les chevaux. Chanteuse officielle de la « Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris », elle a eu l’honneur de chanter lors du défilé militaire du 14 juillet 2022. Entrée libre. Ados/adultes..

2023-05-13 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



After having played the lead role in numerous musicals throughout Europe and Asia, Candice Parise joined « Les Folies Gruss » allowing her to combine her two passions, singing and horses. Official singer of the « Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris », she had the honor to sing during the military parade of July 14, 2022. Free entrance. Teenagers/adults.

Tras interpretar el papel principal en numerosos musicales por toda Europa y Asia, Candice Parise se unió a « Les Folies Gruss », lo que le permitió combinar sus dos pasiones, el canto y los caballos. Cantante oficial de la « Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris », tuvo el honor de cantar durante el desfile militar del 14 de julio de 2022. Entrada gratuita. Adolescentes/adultos.

Nachdem sie die Hauptrolle in zahlreichen Musicals in ganz Europa und Asien gespielt hatte, trat Candice Parise in « Les Folies Gruss » ein, was ihr die Möglichkeit gab, ihre beiden Leidenschaften, den Gesang und die Pferde, miteinander zu verbinden. Als offizielle Sängerin der « Musique des Sapeurs-Pompiers de Paris » hatte sie die Ehre, bei der Militärparade am 14. Juli 2022 zu singen. Der Eintritt ist frei. Jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE