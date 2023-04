CAFÉ PHILO – PENSER, C’EST DIRE NON 1 Place du 14 Juillet, 10 mai 2023, Béziers.

À l’inverse du sommeil ou de la somnolence, la métaphore de l’éveil vient immédiatement à l’esprit pour désigner cette vigilance propre à la pensée…Mais à quoi dit-elle non? Est-il possible de penser la négation sans l’affirmation? Ados/adultes..

2023-05-10 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-10 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Unlike sleep or drowsiness, the metaphor of awakening immediately comes to mind to designate this vigilance proper to thought… But what does it say no to? Is it possible to think negation without affirmation? Teenagers/adults.

A diferencia del sueño o la somnolencia, la metáfora de la vigilia viene inmediatamente a la mente para designar esta vigilancia propia del pensamiento… Pero ¿a qué dice no? ¿Es posible pensar la negación sin afirmación? Adolescentes/adultos.

Im Gegensatz zu Schlaf oder Schläfrigkeit kommt einem sofort die Metapher des Wachens in den Sinn, um diese dem Denken eigene Wachsamkeit zu bezeichnen… Aber zu was sagt sie nein? Ist es möglich, die Verneinung ohne die Bejahung zu denken? Jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE