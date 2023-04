ESCAPE GAME – ENIGMA BOTANICA 1 Place du 14 Juillet, 10 mai 2023, Béziers.

L’ancien cabinet d’Antoine De Jussieu, médecin botaniste du XVIIIème siècle qui a expérimenté l’effet de certaines plantes sur le paludisme, va être détruit! Réunis dans cet espace qui regorge de trésors, vous avez 60 minutes pour le fouiller et trouver le nom de ces plantes avant qu’il ne soit trop tard! Dès 8 ans. Sur inscription..

2023-05-10 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-10 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The former cabinet of Antoine De Jussieu, a botanist physician of the 18th century who experimented the effect of certain plants on malaria, is going to be destroyed! Gathered in this space full of treasures, you have 60 minutes to search it and find the names of these plants before it’s too late! From 8 years old. On registration.

El antiguo gabinete de Antoine De Jussieu, el botánico del siglo XVIII que experimentó con el efecto de ciertas plantas sobre la malaria, ¡está a punto de ser destruido! Reunidos en este espacio lleno de tesoros, ¡tenéis 60 minutos para registrarlo y encontrar los nombres de estas plantas antes de que sea demasiado tarde! A partir de 8 años. Inscripción obligatoria.

Das ehemalige Arbeitszimmer von Antoine De Jussieu, einem botanischen Arzt aus dem 18. Jahrhundert, der die Wirkung bestimmter Pflanzen auf Malaria erforschte, soll zerstört werden! In diesem Raum, der voller Schätze steckt, hast du 60 Minuten Zeit, um ihn zu durchsuchen und die Namen der Pflanzen zu finden, bevor es zu spät ist! Ab 8 Jahren. Nach Anmeldung.

