CINÉMAM – OPÉRA « NABUCCO » 1 Place du 14 Juillet, 7 mai 2023, Béziers.

Le français Arnaud Bernard assure aux arènes de Vérone sa nouvelle version de l’opéra de Verdi. Airs célèbres et grand spectacle vont vous faire apprécier ce monument de l’art lyrique. Ce dernier opéra clôturera la saison « L’Opéra s’invite à la MAM ». Entrée libre. Ados/adultes..

2023-05-07 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-07 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Frenchman Arnaud Bernard brings his new version of Verdi’s opera to the Verona Arena. Famous arias and great spectacle will make you appreciate this monument of lyric art. This last opera will close the season « The Opera invites itself to the MAM ». Free admission. Teenagers/adults.

El francés Arnaud Bernard trae a la Arena de Verona su nueva versión de la ópera de Verdi. Famosas arias y gran espectáculo le harán apreciar este monumento del arte lírico. Esta última ópera cerrará la temporada « La Ópera se invita a sí misma en el MAM ». Entrada gratuita. Adolescentes/adultos.

Der Franzose Arnaud Bernard sorgt in der Arena von Verona für seine neue Version der Oper von Verdi. Berühmte Arien und ein großes Spektakel werden Sie dieses Monument der Opernkunst genießen lassen. Diese letzte Oper wird die Saison « L’Opéra s’invite à la MAM » abschließen. Der Eintritt ist frei. Jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE