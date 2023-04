QUINZAINE DU JEU – JEUX – BURGER QUIZ : SAUCE CÉS’ART ! 1 Place du 14 Juillet, 6 mai 2023, Béziers.

À la façon Burger Quiz, venez vous affronter en équipe en répondant à des questions amusantes sur l’Art! Inscription sur place. Dès 10 ans – Ados/adultes..

2023-05-06 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-06 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Burger Quiz style, come and compete in teams by answering fun questions about Art! Registration on site. From 10 years old – Teens/adults.

¡Ven y compite en equipo al estilo Burger Quiz respondiendo a divertidas preguntas sobre arte! Inscripción in situ. A partir de 10 años – Adolescentes/adultos.

Treten Sie im Burger Quiz Stil in Teams gegeneinander an und beantworten Sie lustige Fragen über Kunst! Anmeldung vor Ort. Ab 10 Jahren – Jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE