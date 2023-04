QUINZAINE DU JEU – ATELIER CRÉATIF – DIORAMA NATURE 1 Place du 14 Juillet, 3 mai 2023, Béziers.

Après avoir tiré au sort un petit animal, récrée un petit diorama (décor miniature) de son environnement naturel. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné. Dès 8 ans..

2023-05-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-03 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



After drawing a small animal, create a small diorama (miniature set) of its natural environment. Upon registration and presentation of your membership card. From 8 years old.

Tras sortear un pequeño animal, crea un pequeño diorama (decorado en miniatura) de su entorno natural. Previa inscripción y presentación del carné de abonado. A partir de 8 años.

Nachdem du ein kleines Tier ausgelost hast, gestalte ein kleines Diorama (Miniaturdekor) seiner natürlichen Umgebung. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte. Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE