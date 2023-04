QUINZAINE DU JEU – YAKACONTER : L’ART EN T’AMUSANT 1 Place du 14 Juillet, 3 mai 2023, Béziers.

Découvrez une sélection de livres jeux sur le thème de l’art! Sur inscription et présentation de la carte d’abonné. Dès 5 ans..

2023-05-03 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-03 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Discover a selection of game books on the theme of art! Upon registration and presentation of your subscriber card. From 5 years old.

Descubra una selección de libros-juego sobre el tema del arte Previa inscripción y presentación del carné de abonado. A partir de 5 años.

Entdecken Sie eine Auswahl an Spielbüchern rund um das Thema Kunst! Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte. Ab 5 Jahren.

