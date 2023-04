SHOWCASE/RENCONTRE – LA BANDE À BÉZIERS 1 Place du 14 Juillet, 29 avril 2023, Béziers.

Portée par la bienveillance de ses membres aux valeurs de partage et de sociabilisation, La Bande à Béziers, fondée en 1999, est un groupe de percussions brésiliennes. Les vibrations des percussions invitent petits et grands , à bouger, sourire et danser. Ambiance et bonne humeur garanties! Tout public – Entrée libre..

2023-04-29 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



La Bande à Béziers, founded in 1999, is a Brazilian percussion group, driven by the benevolence of its members and the values of sharing and socialization. The vibrations of the percussions invite young and old to move, smile and dance. Atmosphere and good mood guaranteed! All public – Free entrance.

La Bande à Béziers, fundada en 1999, es un grupo de percusión brasileño, impulsado por la benevolencia de sus miembros y los valores de compartir y socializar. Las vibraciones de las percusiones invitan a jóvenes y mayores a moverse, sonreír y bailar. Ambiente y buen humor garantizados Todo el público – Entrada gratuita.

La Bande à Béziers wurde 1999 gegründet und ist eine brasilianische Perkussionsgruppe, die von den Werten des Teilens und der Geselligkeit ihrer Mitglieder getragen wird. Die Vibrationen der Perkussion laden Groß und Klein ein, sich zu bewegen, zu lächeln und zu tanzen. Gute Stimmung und gute Laune sind garantiert! Alle Altersgruppen – Freier Eintritt.

