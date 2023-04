QUINZAINE DU JEU – ATELIER CRÉATIF : BRICO’CONTER : CRÉER UN JEU 1 Place du 14 Juillet, 29 avril 2023, Béziers.

La médiathèque te propose un atelier créatif pour fabriquer ton propre plateau de jeu « Qui est-ce? » spécial art. Sauras-tu démasquer le visage mystère? L’atelier sera précédé d’une séance de lecture-jeu. Dès 6 ans. Sur inscription et présentation de la carté d’abonné..

2023-04-29 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The media library offers you a creative workshop to make your own « Who is this? Will you be able to unmask the mystery face? The workshop will be preceded by a reading-game session. From 6 years old. On registration and presentation of the subscriber card.

La mediateca te propone un taller creativo para hacer tu propio « ¿Quién es? ¿Serás capaz de desenmascarar el rostro misterioso? El taller irá precedido de una sesión de lectura-juego. A partir de 6 años. Previa inscripción y presentación del carné de abonado.

Die Mediathek bietet dir einen kreativen Workshop an, in dem du dein eigenes « Wer ist es? »-Spielbrett mit Kunstbezug herstellen kannst. Kannst du das geheimnisvolle Gesicht entlarven? Vor dem Workshop findet ein Lesespiel statt. Ab 6 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage des Abonnentenausweises.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE