Récemment installées à la Caserne Saint-Jacques, dans des locaux refaits spécialement pour cet usage, les Archives de Béziers conservent des documents depuis près de 900 ans. Véritable pépite pour la recherche historique, et de façon plus universelle pour le patrimoine biterrois, ce lieu est ouvert au public, à découvrir sans attendre ! Cette visite est aussi l'occasion de parcourir l'exposition Secrets de femmes, qui met en lumière la dernière acquisition des Archives : le monde féminin à travers des lettres écrites par des femmes célèbres ou moins connues. Réservation obligatoire

Ville de Béziers

