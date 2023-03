EXPOSITION – POSTURES – EVA CZAPLICKI/NARBERO, 23 mars 2023, Béziers .

EXPOSITION – POSTURES – EVA CZAPLICKI/NARBERO

23 Rue Boieldieu Béziers Hérault

2023-03-23 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-22 18:00:00 18:00:00

Béziers

Hérault

.

L’artiste Narbero partage son espace d’art en invitant la sculptrice Eva Czaplicki pour une exposition commune. Les travaux des deux artistes se rejoignent par des disciplines et des chemins différents mais qui retracent ensemble les gestes et postures, impromptues et volontaires, de personnages imaginaires ou inconnus, en sculpture ou en peinture. Entrée libre.

narbero@gmail.com +33 6 72 62 72 60

narbero

