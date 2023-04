EXPOSITION DE NINA RECH 2 Rue Relin, 15 avril 2023, Béziers.

La Maison Relin accueille Nina Rech pour son exposition. L’inauguration de l’exposition aura lieu le samedi 15 avril à 18h en présence de l’artiste. Entrée libre..

2023-04-15 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-28 17:30:00. .

2 Rue Relin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Maison Relin welcomes Nina Rech for her exhibition. The opening of the exhibition will take place on Saturday, April 15 at 6pm in the presence of the artist. Free admission.

La Maison Relin recibe a Nina Rech con motivo de su exposición. La inauguración de la exposición tendrá lugar el sábado 15 de abril a las 18.00 horas en presencia de la artista. Entrada gratuita.

Das Relin-Haus empfängt Nina Rech für ihre Ausstellung. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Samstag, den 15. April um 18 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin statt. Eintritt frei.

