THÉ DANSANT Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault

THÉ DANSANT, 2 avril 2023, Béziers . THÉ DANSANT 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hérault

2023-04-02 15:00:00 – 2023-04-02 19:00:00 Béziers

Hérault . L’orchestre Swing On vous propose un nouveau thé dansant !

Plus d’informations par téléphone. L’orchestre Swing On vous propose un nouveau thé dansant ! Plus d’informations par téléphone. +33 4 11 95 08 08 ville de Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hérault Ville Béziers Departement Hérault Tarif Lieu Ville Béziers

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers /

THÉ DANSANT 2023-04-02 was last modified: by THÉ DANSANT Béziers 2 avril 2023 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers Hérault Béziers Hérault

Béziers Hérault