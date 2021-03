Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains, Hérault BEZIERS ET LES ECLUSES DE FONSERANES Balaruc-les-Bains Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains

Hérault

BEZIERS ET LES ECLUSES DE FONSERANES, 25 avril 2021-25 avril 2021, Balaruc-les-Bains. BEZIERS ET LES ECLUSES DE FONSERANES 2021-04-25 13:30:00 – 2021-04-25 19:00:00

Balaruc-les-Bains Hérault 29 29 EUR Excursions guidées en bus proposées par l’Office de Tourisme avec Littoral Voyages. Départ de Balaruc les Bains en direction de Béziers. Visite à pied des écluses de Fonséranes, qui sont un ensemble de neuf écluses constituant un ouvrage majeur du Canal du Midi. Suivie par la visite guidée de la ville : la Cathédrale Saint Nazaire, les allées Paul Riquet,… Différents points de départ (Naïades, Pasteur, Thermes, la Poste et Place des Fêtes).

Ce prix comprend le transport en autocar et la présence d’un guide durant l’excursion. Excursions guidées en bus proposées par l’Office de Tourisme avec Littoral Voyages.

