Béziers Hérault Plongez au cœur du XIIIe siècle à Béziers où tout au long de la visite votre guide incarnera Colm de Drogheda, un moine irlandais ayant participé à de nombreux épisodes de la croisade des Albigeois, notamment le massacre de Béziers, la prise de Lavaur ou le siège de Beaucaire.

Durant cette balade, nous vous proposons de faire revivre Béziers à une époque où devant l’inertie des seigneurs locaux, les papes souhaitent affirmer leur pouvoir universel, le pape Innocent III appellera à la croisade, la seule en terre chrétienne. Vous plongerez dans les moments forts de cet évènement tout en abordant la religion cathare méconnue. Départ assuré dès 6 personnes inscrites – Réservation et billetterie obligatoires Durant cette balade, nous vous proposons de faire revivre Béziers au XIIIe siècle à une époque où devant l’inertie des seigneurs locaux, les papes souhaitent affirmer leur pouvoir universel, le pape Innocent III appellera à la croisade, la seule en terre chrétienne. Vous plongerez dans les moments forts de cette croisade tout en abordant la religion cathare méconnue.

