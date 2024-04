BÉZIERS CONVENTION TATTOO Béziers, samedi 7 septembre 2024.

BÉZIERS CONVENTION TATTOO Béziers Hérault

Béziers Convention Tattoo revient pour cette deuxième année ! 50 tatoueurs seront réunis pour vous présenter leur métier, leur art et des animations et concours seront également organisés.

Béziers Convention Tattoo revient pour cette deuxième année ! 50 tatoueurs seront réunis pour vous présenter leur métier, leur art et des animations et concours seront également organisés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-09-08 20:00:00

29 Avenue Camille Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie infobezierstattoo@gmail.com

L’événement BÉZIERS CONVENTION TATTOO Béziers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE