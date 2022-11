Les Beaujolais Nouveaux Arrivent aux Caves Notre-Dame Béziers. Caves Notre-Dame Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

Les Beaujolais Nouveaux Arrivent aux Caves Notre-Dame Béziers. Caves Notre-Dame Béziers, 17 novembre 2022 09:30, Béziers. 17 – 19 novembre Sur place dégustation gratuite, grignotage offert, convivialité, gratuit https://cavesnotredame-beziers.com/, caviste@cavesnotredame-beziers.com, 04 67 09 39 79

Dégustation de vin: Nous vous attendons les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre pour faire découvrir les Beaujolais Nouveaux de la maison Jambon et Dominique Piron. ?Jeudi17, Vendredi 18 et Samedi 19 Novembre ?Les Beaujolais Nouveaux Arrivent aux Caves Notre-Dame Béziers.

Dans toute la France, la fête du Beaujolais nouveau se déroule chaque troisième jeudi du mois de novembre, date à laquelle la vinification prend fin et la commercialisation est autorisée. La sortie de ce vin fruité est très attendue par les amateurs, mais constitue aussi une bonne raison pour se retrouver entre amis. Nous vous attendons toute la journée jeudi 17 novembre ainsi que le vendredi 18 et samedi 19 novembre pour faire découvrir les Beaujolais Nouveaux de la maison Jambon et Dominique Piron. ??Avec grignotage offert. À base du cépage gamay les vins sont fruités, souples avec énormément de fraîcheur, parfait pour passer un moment de plaisir et de convivialité Caves Notre-Dame Béziers 61 Chemin de Badones , Béziers, France 34500 Béziers Hérault jeudi 17 novembre – 09h30 à 13h00

jeudi 17 novembre – 15h00 à 19h30

vendredi 18 novembre – 09h30 à 13h00

vendredi 18 novembre – 15h00 à 19h30

samedi 19 novembre – 09h30 à 20h00

Détails Heure : 09:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Caves Notre-Dame Béziers Adresse 61 Chemin de Badones , Béziers, France Ville Béziers Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Caves Notre-Dame Béziers Béziers Departement Hérault

Caves Notre-Dame Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

Les Beaujolais Nouveaux Arrivent aux Caves Notre-Dame Béziers. Caves Notre-Dame Béziers 2022-11-17 was last modified: by Les Beaujolais Nouveaux Arrivent aux Caves Notre-Dame Béziers. Caves Notre-Dame Béziers Caves Notre-Dame Béziers 17 novembre 2022 09:30 Caves Notre-Dame Béziers Béziers

Béziers Hérault