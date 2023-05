HEXAGONE MMA ARENES BEZIERS, 3 juin 2023, ticketsvenue_address.

FINAL ROUND PRODUCTIONS présente HEXAGONE MMAPour la première fois en France, la ligue européenne professionnelle HEXAGONE MMA vous donne RDV pour un show de MMA dans une arène !Le spectaculaire anglais Dean Garnett et le prodige français Mehdi Ben Lakhdhar en têtes d’affiche d’HEXAGONE MMA 8 à Béziers !Dean Garnett (Angleterre) affrontera Lucas Corbage (Argentine) pour le titre mondial des poids plumes (-66 kg). Auteur du K-O le plus rapide (20 secondes), il tentera cette fois de s’emparer de la ceinture pour confirmer son retour au plus haut niveau, après plus de quatre ans d’absence.L’invaincu et ancien combattant du Cage Warriors Mehdi Ben Lakhdhar affrontera le Brésilien Wanderson Barcelos pour ses débuts en France.Aussi au programme : des superfights, des combats internationaux et plus de 4 heures de MMA. Vous pouvez être sûr de vivre une soirée inoubliable.Diffusé dans plus de 150 pays dans le monde, HEXAGONE MMA 8 est le rendez-vous MMA à ne pas rater !Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable de combats et de spectacle. Obtenez vos billets dès maintenant et venez vivre l’expérience HEXAGONE MMA 8 en direct des Arènes de Béziers !

