SPECTACLE- BUN HAY MEAN- HUMOUR Béziers, vendredi 12 avril 2024.

SPECTACLE- BUN HAY MEAN- HUMOUR Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Bun Hay Mean

Tous Ego

Après le succès de ses deux premiers spectacles, l’humoriste Bun Hay Mean revient avec un troisième stand up !

Humoriste populaire d’origine franco-chinoise, ses spectacles, qui fusionnent humour et culture, révèlent des vérités universelles avec charmante audace et lucidité. Grâce à sa maîtrise du stand-up, Bun Hay Mean captive les publics du monde entier avec son énergie contagieuse qui fait rire les foules. Son humour unique et novateur a conquis les spectateurs ainsi que les critiques, le consacrant comme une figure incontournable de la scène humoristique internationale.

Sur réservation.

Béziers 34500 Hérault Occitanie



