SPECTACLE “LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS, ADAPTATION DU ROMAN DE JULES VERNE Béziers, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Une adaptation du roman de Jules Verne par S. Azzopardi et S. Danino – par la Compagnie La Clémentine.Durée 1h30. Payant. Sur réservation.

Pour mémo afin de gagner en 1872 le pari de faire le tour du monde en 80 jours , Philléas Fogg et son domestique Passepartout devront user de patience et d’astuce pour arriver à bon port dans les temps. Sept comédiens vont interpréter dans une mise en scène hallucinante de rythme , de gags en tous genres , de clins d’œil à l’actualité plus d’une vingtaine de rôles plus colorés les uns que les autres en s’amusant comme des petits fous pour notre plus grand plaisir… Un spectacle garanti anti-morosité !!

Durée 1h30

Payant

Sur réservation

EUR.

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



