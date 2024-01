QUÊTE D’UNE JEUNESSE OUBLIÉE – CIE ASTRAEA Béziers, jeudi 8 février 2024.

QUÊTE D’UNE JEUNESSE OUBLIÉE – CIE ASTRAEA Béziers Hérault

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08

Lors d’un fête entre amis, cinq jeunes adultes se retrouvent à la sortie du confinement pour oublier cette période d’isolement, du rire , des larmes…Payant. Sur réservation

Mêlant plusieurs tableaux théâtraux et chorégraphiques, cette pièce a été pensée comme une ode à la naïveté, caractéristique indispensable à la construction de la jeunesse. « Quête d’une jeunesse oubliée » cueille cinq jeunes adultes à la sortie du premier confinement, se retrouvant pour oublier cette période d’isolement. Le public traverse avec eux leurs questionnements par rapport au futur, au deuil de l’enfance et à leur quête d’identité au milieu d’histoires d’amour et d’amitié. Nous retrouvons Sara, Suzanne, Louise, Tim et Oscar lors d’une fête entre amis. Chacun de ces personnages rencontre une problématique qui s’avère être intergénérationnelle et rencontrée universellement à la vingtaine. Le spectateur vibrera avec eux lors de leurs retrouvailles, dans les rires comme dans les larmes, et se laissera peut-être même aller à chanter et danser avec eux. Que la fête commence…

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



