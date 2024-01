STAGE DE TOURNAGE – ZAB POTERIE Béziers, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-03 13:00:00

Après une mise à niveau du vocabulaire spécifique, découvrez la magie du tournage avec l’acquisition des bons automatismes et la perception des principes essentiels. Ces formations combinent pratique et cours théoriques pour approfondir votre connaissance de la matière céramique et de sa plasticité.

71 Boulevard de la Liberté

Béziers 34500 Hérault Occitanie zab.poterie@gmail.com



