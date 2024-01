JEU INVESTALLY – BEER DISTRICT BÉZIERS Béziers, mardi 23 janvier 2024.

JEU INVESTALLY – BEER DISTRICT BÉZIERS Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:30:00

fin : 2024-01-23

Tu as l’âme d’un investisseur , et tu es prêt à découvrir l’investissement virtuel de manière ludique et captivante ? Tu pourras plonger dans l’univers passionnant du trading virtuel par le biais d’une application smartphone et un animateur ( conseiller en patrimoine) ! Le but du jeu ? Être le meilleur investisseur en faisant fructifier et développer ton capital de départ fictif. Les meilleurs investisseurs seront récompensés

Alors prêt à te mettre dans la peau d’un trader, à prendre des décisions stratégiques et à vivre l’expérience palpitante du marché financier virtuel.

17 Place Pierre Semard

Béziers 34500 Hérault Occitanie beerdistrict.beziers@gmail.com



