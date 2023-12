VISITE ENTREPRISE – DECOUVERTE METIERS/FORMATIONS Béziers VISITE ENTREPRISE – DECOUVERTE METIERS/FORMATIONS Béziers, 21 décembre 2023, . VISITE ENTREPRISE – DECOUVERTE METIERS/FORMATIONS Jeudi 21 décembre, 09h30 Béziers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Présentation du secteur d’activité et métiers dy bâtiment par la Fédération Française du Bâtiment + Présentation des possibilités de formation et d’alternance par le Groupement Employeurs pour l’insertion et la Qualification et l’AFPA de Béziers Visite du chantier MAISON DE LA RENAISSANCE avec l’entreprise MAUREL (Nous nous y rendrons après l’information collective à pied. Le chantier est à proximité de la FFB) RDV à 9H30 sur la parking de la Fédération Française du Bâtiment à Béziers Fin estimée : 11h30-12h00 – Merci de prévoir la matinée. Béziers 34500 Béziers [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/190782 »}] Visites d’entreprise 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Béziers Adresse 34500 Béziers Lieu Ville Béziers Latitude 43.331161 Longitude 3.24692 latitude longitude 43.331161;3.24692

