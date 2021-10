Bézard – Le Corbusier : un projet utopique pour les campagnes Piacé le radieux,Bézard – Le Corbusier, 16 octobre 2021, Piacé.

### Espace dédié au projet utopique de Norbert Bézard et Le Corbusier imaginé dans les années 1930 pour aménager les campagnes : maquettes, plans, documents d’archives, oeuvres de Norbert Bézard, etc. La Ferme radieuse et le Village coopératif, qui n’ont jamais vu le jour, devaient prendre place à Piacé puis être étendus à l’ensemble du territoire. Norbert Bézard en était la ligne doctrinale, Le Corbusier la traduction architecturale. Piacé le radieux fait désormais partie du parcours « Destinations Le Corbusier : promenades architecturales » , certifié « Itinéraire culturel du conseil de l’Europe » en 2019. Parcours d’art dans le village et la campagne avoisinante revenant sur les traces du projet comprenant des oeuvres d’art contemporain et des micro-architectures (Hexacube, Bulles Six Coques, Tetrodon, Penta).

